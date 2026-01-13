spot_img
mercoledì 14 Gennaio 2026
spot_img

Da 30 a 15 chili in sei mesi, la rinascita di Patch: il cane che ha sconfitto l’obesità

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Da cane obeso, quasi incapace di camminare, a compagno di avventure pieno di energia. È la storia, o meglio, la rinascita di Patch: un meticcio di dieci anni che grazie a delle cure veterinarie mirate e a una dieta controllata è riuscito in sei mesi a perdere oltre il 50% del suo peso corporeo, passato da 30 a circa 15 chili.  

Patch è arrivato la scorsa estate all’Oakwood Dog Rescue di Hull, nell’East Yorkshire, in condizioni critiche: oltre a essere fortemente in sovrappeso, presentava diverse patologie cutanee, una lesione dolorosa al collo causata dal collare e una dentatura compromessa da carie avanzate. L’obesità, inoltre, lo esponeva a rischi di lesioni per movimenti anche semplici. 

Secondo quanto riferito dal team del centro, Patch era stato nutrito per diverso tempo con pasta e cibo di scarsa qualità. “Quando l’ho visto per la prima volta sono rimasta sconvolta”, ha raccontato Leanne Bottomley, che si è occupata personalmente del cucciolo. “Riusciva a malapena a stare in piedi”, ha aggiunto. 

Patch è stato salvato giusto in tempo e per lui hanno avviato le cure necessarie: sono stati somministrati trattamenti antiparassitari, steroidi e antibiotici per gestire le affezioni cutanee, impostando un regime dietetico rigoroso, a base di carne. Patch veniva nutrito quattro volte al giorno con pasti a base di carne, con una frequenza gradualmente ridotta nel tempo. Dopo un primo percorso di dimagrimento, a Patch sono stati estratti 28 denti: “Ora gliene restano solo sei. Il suo alito era terribile”. 

Una vera e proprio rinascita quella di Patch che con il dimagrimento è cambiato anche il suo carattere: “Il suo umore è migliorato. È il cagnolino più adorabile che abbia mai incontrato”, ha spiegato Bottmley che spera che il cucciolo possa trovare presto una famiglia: “Ha avuto una vita difficile, ma ha l’energia e la voglia di vivere di un cucciolo”. 

altro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie