spot_img
martedì 13 Gennaio 2026
spot_img

Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l’allenatore del Napoli Antonio Conte, “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale”. 

“Per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. 

 

È successo tutto nel finale di Inter-Napoli, big match dell’ultima giornata di Serie A. Sul punteggio di 1-1, intorno al 70′, l’arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri dopo un check Var, molto contestato dalla panchina partenopea e da Conte in particolare, che si fa espellere per proteste. 

Prima di uscire dal campo, il tecnico del Napoli ha un faccia a faccia con il quarto uomo Colombo, poi calcia stizzito un pallone e urla a più riprese “Vergognatevi” all’indirizzo della squadra arbitrale. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie