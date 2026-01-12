spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
Yamal, ‘imprevisto’ social: parte la diretta e riprende Szczesny mentre fuma

1

(Adnkronos) – Il Barcellona festeggia dopo il successo in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, a Gedda. E durante i festeggiamenti, spunta un imprevisto per colpa di… Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo ha mostrato, come spesso accade nell’era dei social network, i festeggiamenti della squadra sul proprio profilo Instagram. Come? Con una diretta dagli spogliatoi, salutando i tifosi e rispondendo ad alcune domande sul trionfo. Mentre stava riprendendo i compagni di squadra, l’inquadratura si è però fermata a un certo punto su Wojciech Szczesny. 

Il portiere stava però fumando e Yamal, dopo essersi accorto della cosa, ha spostato subito il video su di sé: “Questo non posso riprenderlo” il commento, chiudendo poi la diretta per evitare che le immagini diventassero virali. Non ci è riuscito.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

