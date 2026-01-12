spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
spot_img

Serie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

adn-primapagina
11

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Cremonese, in campo stasera alle 20:45: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terraggiano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. 

Juve-Cremonese sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). La partita sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie