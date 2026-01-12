spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
Real Madrid, Xabi Alonso non è più l’allenatore

(Adnkronos) –
Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. I blancos annunciano oggi 12 gennaio il divorzio dall’allenatore. “Il Real Madrid Cf annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra”, si legge nella nota, diffusa all’indomani della sconfitta con il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola. Xabi Alonso, arrivato al Real dopo l’eccellente avventura alla guida del Bayer Leverkusen, non ha mai ingranato in toto sulla panchina dei blancos. 

In campionato, il Madrid è secondo a 4 punti dal Barcellona, capolista della Liga dopo 19 giornate. Dopo mesi di voci relative a rapporti complicati con lo spogliatoio, il k.o. in Supercoppa contro i rivali storici è stato il colpo di grazia. Il Real Madrid ora si affida a Alvaro Arbeloa come allenatore: promozione per il tecnico del Castilla, la filiale dei blancos. 

