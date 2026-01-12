spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
“Mahmoud Abbas ricoverato d’urgenza in ospedale a Ramallah”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi.  

