lunedì 12 Gennaio 2026
Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos’è successo

(Adnkronos) – Subito un episodio arbitrale in Juventus-Cremonese. Al minuto 26 della sfida dello Stadium, sul punteggio di 2-0 per i bianconeri, l’arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore ai grigiorossi per un fallo in area di Locatelli su Johnsen. I bianconeri protestano, poi il direttore di gara viene richiamato al Var e va a rivedere l’episodio al monitor. In seguito alla on field review, decide per la revoca del penalty. Si resta dunque sul 2-0 per la squadra di Spalletti, ma il tecnico grigiorosso Davide Nicola non ci sta e protesta in maniera veemente. Il comportamento costa all’allenatore prima l’ammonizione, poi l’espulsione. Con polemiche che accompagneranno probabilmente anche il post-partita.  

Pochi minuti dopo, un rigore alla Juventus per fallo di mano di Baschirotto sulla conclusione di Thuram. Yildiz colpisce il palo dopo la deviazione di Audero e poi trova il tris sulla ribattuta.  

