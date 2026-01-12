spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
Intossicazione da monossido, padre e figlio trovati in casa senza vita nel Cuneese

(Adnkronos) – Sarebbe stato il malfunzionamento di una calda caldaia domestica all’origine della morte, nella notte, di un imprenditore cuneese e del giovane figlio che sarebbero deceduti nella loro abitazione a causa delle esalazioni da monossido di carbonio. A dare l’allarme questa mattina un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per fare luce sull’esatta dinamica dell’accaduto 

