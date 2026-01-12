spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
Golden Globes, da Ruffalo a Lyonne: le celebrità indossano spille di protesta contro l’ICE

(Adnkronos) – A sfilare sul red carpet dei Golden Globe non solo il grande cinema e il glamour. Mark Ruffalo, Wanda Sykes e Natasha Lyonne hanno sfilato indossando le spillette anti-Ice per ricordare Renee Good, la donna uccisa a colpi di arma da fuoco da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement a Minneapolis. Sulle spille bianche e nere gli slogan ‘Be Good’ e ‘Ice Out’. 

Qualche ora prima della cerimonia, sui suoi account social, Ruffalo aveva ascritto: “Questa settimana una cittadina americana è stata uccisa dall’ICE, e da essere umano turbato non posso far finta che sia normale. Questo è un invito a tutti quelli che mi seguono, se siete preoccupati – non siete soli – insieme possiamo fermare la violenza, e #begood in onore di Renee Macklin Good”. 

