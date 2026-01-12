spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
spot_img

Ascolti tv, vince il ‘Milionario’ su Canale 5 al 18%. E ‘Prima di noi’ su Rai1 arriva al 14%

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ su Canale 5 vince il prime time domenicale con 2.285.000 spettatori e il 18% di share, battendo per un soffio Rai1 che con la fiction ‘Prima di noi’ ha raggiunto 2.257.000 spettatori e il 14% di share. Terzo gradino del podio per l’informazione di Rai3 che con ‘Report’ ha interessato 1.341.000 spettatori (7,6% di share) seguito a ruota da ‘Le Iene’ su Italia 1, che ha catturato l’attenzione di 1.286.000 spettatori, registrando il 10,9% di share. 

Seguono: Rete 4 con ‘Fuori dal Coro’ (714.000 spettatori, 5,7% share); Rai2 con ‘Il principe di Roma’ (625.000 spettatori, 3,3% share); Tv8 con ‘Quel piccolo grande miracolo di Natale’ (524.000 spettatori, 3% share); La7 con ‘Entrapment’ (442.000 spettatori, 2,5% share); Nove con ‘Che Tempo Che Fa – Best Of’ (371.000 spettatori, 3,2% share). 

Testa a testa in access prime time dove i due game show di punta hanno registrato numeri quasi identici. Canale 5 con ‘La Ruota della Fortuna’ ha appassionato 5.033.000 spettatori con il 25.2% di share mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 ha tenuto incollati allo schermo 5.007.000 spettatori, con una share del 24,9%. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie