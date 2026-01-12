spot_img
lunedì 12 Gennaio 2026
Al via Marca by Bolognafiere & Adm 2026

(Adnkronos) – Prende il via a Bologna, il 14 e 15 gennaio, la 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla marca del distributore, oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della private label. L’evento apre l’anno del retail e riunisce industria, distribuzione moderna organizzata e filiera in un contesto orientato al business, al confronto strategico e all’innovazione. I numeri dell’edizione 2026 confermano una crescita sostenuta: 10 padiglioni (+19% di superficie espositiva), 28 insegne della dmo con stand, 1.540 espositori e 25.000 visitatori attesi, con oltre 5.000 buyer profilati da Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Nord America, Latam e Asia. Una dimensione che consolida il posizionamento di Marca by BolognaFiere & Adm come manifestazione unica nel panorama fieristico internazionale, la sola in cui i retailer sono anche espositori e attori centrali del dialogo con l’industria. 

Organizzata da BolognaFiere e Adm-Associazione della distribuzione moderna, Marca integra in un unico format aree espositive e contenuti di approfondimento capaci di coprire l’intero universo della marca commerciale: food, fresco, non food, packaging, servizi e soluzioni per la filiera. Un ecosistema completo che connette ogni anello della catena del valore e rende la manifestazione un punto di riferimento decisionale per la dmo italiana e internazionale. 

Marca by BolognaFiere & Adm 2026 si apre in un contesto di mercato che conferma il ruolo sempre più strategico della marca del distributore. Nel perimetro omnichannel, la quota di mercato della Mdd è balzata dal 26,6% del 2019 al 30,4%, con una proiezione di fatturato pari a 31,5 miliardi di euro per il 2025 (fonte: elaborazione Teha group su dati Circana, 2026). Un’evoluzione strutturale che segna il passaggio della Mdd da leva tattica di convenienza a strategia di lungo periodo, capace di sostenere i consumi alimentari e non alimentari in un contesto economico nazionale a bassa crescita. 

“La significativa performance della Mdd nel 2025 conferma quello che osserviamo ogni anno a marca: la Mdd è diventata il laboratorio dell’innovazione della dmo e i consumatori la scelgono sempre di più per qualità e fiducia, non più solo per convenienza economica”, dichiara Rossano Bozzi, direttore business unit di BolognaFiere. “La crescita esponenziale di Marca by BolognaFiere & Adm certifica l’unicità della manifestazione come punto di riferimento del settore Private Label a livello internazionale e come piattaforma strategica dove si definisce il futuro della distribuzione europea”. 

L’edizione 2026 rafforza ulteriormente gli asset distintivi che rendono Marca un unicum nel panorama fieristico internazionale: Marca fresh raddoppia la superficie espositiva e arriva a oltre 80 espositori, confermando l’eccellenza italiana nel fresco come benchmark europeo; Marca tech presidia l’intera filiera upstream, dal packaging alla logistica, posizionata quest’anno in sinergia con Marca fresh nel padiglione 19; Marca trend, la nuova area dedicata all’innovazione, ospita i finalisti dei Marca awards: best innovation product per le migliori innovazioni di prodotto e best copacker profile per l’eccellenza dei partner produttivi. 

Cresce anche la dimensione internazionale della manifestazione, culmine di un progetto permanente che include Marca Poland e Marca China. L’International Buyers Program realizzato in collaborazione con Agenzia ICE porterà a Bologna buyer selezionati da Europa, Medio Oriente, Nord Africa, Nord America, Latam e Asia. La Preview del 13 gennaio, interamente dedicata al business matching con gli espositori e i buyer esteri, anticipa l’apertura ufficiale e consolida il ruolo di Marca by BolognaFiere & Adm come piattaforma di networking globale. 

Infine, il programma convegnistico offrirà momenti di approfondimento di alto profilo. Il 14 gennaio il convegno organizzato da Adma-Associazione distribuzione moderna, durante il quale sarà presentato il position paper elaborato da Teha-Ambrosetti con la partecipazione di Ipsos, aprirà i lavori alla presenza delle autorità istituzionali, seguito nel pomeriggio dalla tavola rotonda Conai sul nuovo Regolamento Ppwr e le sue implicazioni per imprese e Dmo. 

Il 15 gennaio sarà protagonista il 22° Rapporto Marca di Circana, riferimento fondamentale per analizzare le dinamiche del settore, affiancato dall’Osservatorio non food di GS1 Italy su esperienze d’acquisto frictionless e intelligenza artificiale, in un palinsesto denso di workshop tecnici sui temi più attuali per il retail. 

“Marca by BolognaFiere & Adm 2026 non è solo una fiera: è il momento decisionale della Dmo italiana e l’unico ecosistema capace di connettere l’intera filiera della mdd”, conclude Antonella Maietta, exhibition manager della manifestazione. “L’appuntamento inaugura l’anno della marca commerciale: è qui che si anticipano i trend, si definiscono le strategie e si costruiscono le relazioni che guideranno il mercato nei dodici mesi a venire”. 

