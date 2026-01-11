spot_img
domenica 11 Gennaio 2026
spot_img

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell’Olimpico contro la Lazio. Calcio d’inizio alle 15.  

Dove vedere Fiorentina-Milan? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

Il Milan tornerà in campo giovedì 15 gennaio alle 20:45 per recuperare la partita contro il Como (saltata a causa della Supercoppa). La Fiorentina sarà impegnata domenica 18 gennaio contro il Bologna, alle 15. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie