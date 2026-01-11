spot_img
domenica 11 Gennaio 2026
spot_img

Iran, Tajani: “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo”

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – ”Il governo italiano esprime grande preoccupazione per quello che da giorni sta accadendo in Iran. Offro il mio sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva”. Lo ha scritto su ‘X’ il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. ”Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”, ha aggiunto. 

”L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini”, ha aggiunto Tajani. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie