Iran avverte Trump: “In caso di attacco Usa possibile reazione contro Israele e basi americane”

(Adnkronos) – L’Iran avverte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: un attacco americano potrebbe portare Teheran a reagire contro Israele e le basi militari americane nella regione, definite “obiettivi legittimi”. A dichiararlo al Parlamento è stato il presidente dell’Assemblea nazionale Mohammad Baqer Qalibaf, secondo quanto riporta il Times of Israel.

Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, teatro di imponenti proteste contro il regime di Teheran. A riferirne è Ha’aretz, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha scritto in un post su Truth che “l’Iran sta guardando alla libertà, forse come mai prima d’ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!”.

Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran: decine di persone si sono radunate in un quartiere del nord della capitale nonostante il blackout di internet e la dura repressione delle autorità, come mostra un video verificato dall’Afp. Nel filmato, esplodono fuochi d’artificio su Punak Square, mentre i manifestanti battono pentole e intonano cori a sostegno dei sovrani Pahlavi, deposti dopo la rivoluzione islamica del 1979.

Il blocco nazionale di internet in Iran è ormai in vigore da oltre 60 ore. A dichiararlo è l’Osservatorio indipendente Netblocks. “La misura censoria rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento cruciale per il futuro del Paese”, scrive su X, aggiungendo che il blackout “ha ormai superato le 60 ore”.

