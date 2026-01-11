spot_img
domenica 11 Gennaio 2026
Groenlandia, Gb tratta con alleati Ue invio forza militare per andare incontro a Trump

(Adnkronos) – Downing Street starebbe trattando con gli alleati europei l’invio di una forza militare in Groenlandia che venga incontro all’esigenza di proteggere l’Artico espressa da Donald Trump. A riferirne è il ‘Telegraph’, secondo il quale negli ultimi giorni funzionari britannici hanno incontrato i loro omologhi di Paesi quali Germania e Francia per avviare i preparativi. I piani, ancora in fase embrionale, potrebbero prevedere lo schieramento di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. 

Le nazioni europee sperano che un significativo rafforzamento della loro presenza nell’Artico convinca Trump a rinunciare alla sua ambizione di annettere l’isola.  

