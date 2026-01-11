Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

(Adnkronos) –

Niente droga, niente arresto. Can Yaman torna a Roma e smentisce le news diffuse ieri dalla stampa turca dopo un’operazione antidroga a Istanbul. Secondo i primi articoli pubblicati dai media locali, l’attore sarebbe stato fermato perché trovato in possesso di sostanze. Oggi, Can Yaman si esprime con un post su Instagram e pubblica foto che lo ritraggono nel centro di Roma, davanti al Colosseo.

“Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”, scrive l’attore, che su Raiuno ha ottenuto ascolti strepitosi con Sandokan. “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”, conclude.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)