sabato 10 Gennaio 2026
Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina

7

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto oggi, sabato 10 gennaio, alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro un punto al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 65 chilometri ed è stata avvertita su tutto il territorio regionale. 

L’epicentro è stato in mare, a una profondità di 65 chilometri; 65 Km a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 Km a Sud Est di Messina. La scossa è stata avvertita anche dagli abitanti di Messina. 

Nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco in seguito alla scossa, rendono noto i vigili del fuoco su X. 

 

