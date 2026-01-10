spot_img
Strage Crans-Montana, vicesindaca si scusa con le famiglie: “Mancanze sui controlli”

(Adnkronos) – “Porgiamo le nostre scuse e chiediamo perdono a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore” per la strage di Capodanno. Lo ha detto la vicesindaca del comune di Crans-Montana, Nicole Bonvin Clivaz, intervistata dalla tv svizzera Rts. Quanto alle polemiche sul sindaco Nicolas Féraud per non aver chiesto scusa alle famiglie delle vittime in merito ai mancati controlli nel locale in cui è esploso l’incendio, la vicesindaca ha aggiunto: “Oggi è necessario formularle. Nel vivo dell’azione, siamo maldestri, non è comune vivere una situazione del genere. Ci è voluto davvero molto coraggio per affrontarla. E ne avremo ancora bisogno”. E sull’inchiesta in corso ha sottolineato: “Abbiamo una responsabilità nei confronti di questa mancanza”, aggiungendo che “oggi non abbiamo le risposte vere”. 

Bonvin Clivaz ha ribadito che il municipio non intende dimettersi: “La questione non si pone affatto, al contrario. Stiamo lavorando sodo. Ogni giorno in municipio riceviamo e-mail offensive. Ma è comprensibile, è normale. Correggeremo il tiro. Abbiamo sbagliato, ora faremo la cosa giusta”, ha concluso la vicesindaca. 

Ieri è stata disposta la custodia cautelare per Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana. 

