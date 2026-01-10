spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
spot_img

Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul – Diretta

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Oggi, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nel primo match dell’anno. Si tratta di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, ‘The Hyundai Card Super Match’. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell’ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino vinta proprio da Sinner. 

Il primo impegno ufficiale arriverà invece con gli Australian Open, il primo Slam della nuova stagione. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie