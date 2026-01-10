spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
spot_img

Raffaella Fico e la perdita del bambino: “Devastante, è stato un travaglio di 5 ore”

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “È stato devastante, un dolore immenso”. Raffaella Fico, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del momento particolarmente difficile che sta vivendo insieme al compagno Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato lo scorso 15 dicembre la perdita del bimbo. 

“Devo andare avanti, ho una bambina di cui prendermi cura. Ma è difficile perché non dimenticherò mai quello che è successo. Ero incinta di 5 mesi, è stato un parto vero e proprio. 5 ore di travaglio, è stato inaspettato. Un dolore immenso”, ha detto la showgirl.  

Il motivo rimane ancora oggi inspiegabile: “Si sono rotte le acque prematuramente, ma non abbiamo ancora capito il motivo. La mia era un’ottima gravidanza, il cuoricino del bambino non ha mai smesso di battere. Non c’era alternativa, a 5 mesi di gravidanza non c’è un modo per poter salvare il bambino”.  

Raffaella Fico ha raccontato di aver effettuato una visita di controllo appena tre giorni prima: “Era tutto regolare. I medici hanno detto che è stato inspiegabile, si attribuisce probabilmente a un’infezione. Anche il ginecologo è rimasto sconvolto. Il tempo magari aiuterà con il dolore, non posso piangere tutti i giorni. È stato devastante, ci penso di giorno e di notte”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie