sabato 10 Gennaio 2026
Musetti, finale a Hong Kong e top 5: Rublev battuto in rimonta

adn-primapagina
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti si qualifica per la prima finale del 2026, la nona in carriera, e diventerà il terzo azzurro in Top 5 nell’era del ranking Atp computerizzato, con l’Italia che per la prima volta nella sua storia avrà due giocatori tra i primi 5 del mondo. L’azzurro si è imposto oggi, sabato 10 gennaio, in rimonta in semifinale nel torneo Atp 250 di Hong Kong sul russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3 del torneo, in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 7-5, 6-4. 

Il carrarino, numero uno del seeding, attende ora in finale il vincente dell’altra semifinale tra Giron e Bublik. 

 

“Non avevo mai giocato così qui ad Hong Kong, grazie a tutto il pubblico. È stata una partita lunga di livello incredibile, ogni volta lui lo alzava e sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto vedere sul campo e felice di essere in finale”, ha detto Musetti dopo aver battuto Rublev, senza poi sbilanciarsi sul suo possibile avversario in finale, “Bublik o Giron? Guarderà la loro partita, vedremo chi sarà in finale, domani ne avrò due, cercherò di riposare e preparare la gara al meglio”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

