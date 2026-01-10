spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
Maltempo, freddo fino a domenica: a Roma minime verso lo zero ma niente neve

(Adnkronos) – “Nelle prossime ore sull’Italia avremo ancora condizioni di maltempo, in particolare al centro-sud con diverse nevicate e con un forte vento di maestrale, aria particolarmente fredda che viene da nord-est, che provocherà un ulteriore sensibile calo delle temperature e una maggiore sensazione di gelo”. Lo dice all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. 

“Dalla giornata di domani”, domenica 11 gennaio, “il vortice di maltempo si sposterà e si allontanerà dall’Italia: per questo le condizioni del tempo sono previste in deciso miglioramento da domani, con le ultime piogge solamente sulla fascia adriatica e su parte del sud, oltre alle nevicate fino a quote collinari ma solamente sui settori adriatici, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia, fino ai 6-700 metri”. 

“Le condizioni quindi sono in miglioramento ma farà ancora piuttosto freddo specie di notte e al primo mattino. Anche a Roma, dove comunque non nevicherà, sia domani che lunedì le temperature minime scenderanno fin verso gli zero gradi. Per quanto riguarda il nord – conclude Gussoni – ci sarà invece un tempo decisamente più stabile e soleggiato anche se farà comunque piuttosto freddo, soprattutto di notte e al primo mattino con estese gelate”. 

