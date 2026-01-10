spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
spot_img

De Rossi torna su Milan-Genoa: “La ‘buca’ di Pavlovic? Non siamo gli scemi del villaggio”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Daniele De Rossi non ci sta. Il tecnico del Genoa è tornato sull’ultima partita di campionato contro il Milan, pareggiata 1-1, con un rigore sbagliato in pieno recupero da Stanciu. Un penalty calciato alle stelle dal giocatore rossoblù, anche per colpa della ‘buca’ fatta sul dischetto da Pavlovic, che con una serie di calcetti ha rovinato il punto di battuta. “L’atteggiamento non mi è piaciuto. Un giocatore del Milan mi ha detto ‘io voglio vincere’, e lo posso capire. Ti attacchi a tutto. Ma da quella maglia, dallo spessore di quella maglia uno si aspetta altri comportamenti”.  

Prima della delicata sfida di campionato contro il Cagliari, De Rossi è tornato sul tema in conferenza stampa: “Io per primo in carriera ho avuto altri atteggiamenti, ma qui si parla di grandi giocatori e di una grande società. Vanno bene le proteste, ma poi facci battere il rigore. Lì l’arbitro avrebbe dovuto tutelarci. Il direttore di gara ha arbitrato bene, ma gli abbiamo fatto notare ciò che è successo. Noi potevamo essere più attenti, poi i rigori si sbagliano, succede. Il Milan è una grandissima società e San Siro un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli scemi del villaggio. Dobbiamo farci rispettare”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie