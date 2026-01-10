spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
spot_img

C’è posta per te, stasera 10 gennaio: gli ospiti della prima puntata

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Torna C’è posta per te. Stasera, sabato 10 gennaio, va in onda la prima puntata del people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che porta nelle case degli italiani le storie della gente comune e ci ricorda il valore dei sentimenti autentici, l’importanza di chiedere scusa, di dire grazie, di provare a ricucire un legame che sembrava interrotto per sempre, di riconciliarsi e far prevalere l’affetto e la forza del perdono sul rancore. 

Quest’anno tra i protagonisti della prima puntata per due momenti speciali: la star turca, Can Yaman e uno degli attori più apprezzati del cinema e della tv italiana, Raoul Bova. 

Tra momenti di intensa commozione, sorrisi e leggerezza, il programma ha raccontato centinaia di vicende di vita: amori che si ritrovano, famiglie che si ricompongono dopo tanto tempo, relazioni giunte al termine che provano a trovare una seconda possibilità, rapporti ostacolati e incredibili sorprese inattese. 

Anche quest’anno a consegnare la posta ritroviamo gli immancabili postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo che in sella alle loro biciclette girano per tutte le destinazioni nazionali e internazionali. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie