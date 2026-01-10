Brunello Cucinelli, il re del cashmere che ha ispirato Emily in Paris

Da Solomeo a Hollywood. Brunello Cucinelli, il re del cashmere nonché fondatore dell’omonimo marchio di lusso con sede nel piccolo borgo medievale alle porte di Perugia, si è ritrovato ad essere musa inconsapevole di una delle serie tv più popolari, ‘Emily in Paris’. A raccontarlo è lo stesso imprenditore, 72 anni, a Variety. Cucinelli ha detto che nel settembre del 2024 gli fu inviato un invito a sorpresa da Darren Star, lo sceneggiatore autore delle serie trasmessa da Netflix.

Veniva richiesta la sua presenza all’anteprima romana della quarta stagione. Anche se non nuovo ad incontri con celebrity, Cucinelli non riusciva a capire perché veniva richiesta la sua presenza. “Perché dovrei andare – spiega – all’anteprima di Emily in Paris? Non mi riguarda. Non ci andai e il giorno dopo, da tutto il mondo, dall’India alla Cina, fui inondato di email”.

A quel punto scoprì, a sua insaputa, di essere stato d’ispirazione per la trama di Emily in Paris. Il personaggio di Marcello Muratori, interpretato da Eugenio Franceschini, e ultima fiamma di Emily (Lily Collins), è infatti l’erede di un’azienda di cashmere di lusso fondata dal defunto padre Umberto. Quando Emily si reca in Italia per far visita all’azienda, Marcello la ‘rapisce’ e la porta a visitare la sua Solitano.

Come scrive Variety, Star conosceva la casa di moda da anni e la visitò nel 2023. Fu a Solomeo che ebbe l’ispirazione per il pezzo mancante di Marcello. “Ero un po’ nervoso – racconta – e speravo di farlo contento, visto che lo ammiro davvero tanto (Cucinelli, ndr). La vera sorpresa fu quanto la realtà di Solomeo e dello stesso Brunello superò la mia immaginazione. Per quanto bello sia il nostro fittizio Solitano, non gli abbiamo reso giustizia!”.

Lo sceneggiatore è solo uno delle tante star o celebrity ad essere affascinate da Cucinelli. Da Mark Zuckerberg a Leonardo DiCaprio, a Oprah Winfrey o Gwyneth Paltrow, tutti indossano un suo capo.