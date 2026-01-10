spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
spot_img

Ascolti tv, ‘La Ruota dei Campioni’ vince prime time

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il game show ‘La Ruota dei Campioni’, in onda ieri venerdì 9 gennaio su Canale 5, ha dominato sia la fascia dell’access prime time che la prima serata. Il programma ha catturato 5.277.000 spettatori e uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% di share dalle 22:29 alle 23:25. Per quanto riguarda la prima serata, al secondo posto si posiziona Rai1 con ‘Tali e Quali’ che ha interessato 2.628.000 spettatori, pari al 16.4% di share mentre Rete 4 con ‘Quarto Grado’ ha totalizzato 1.218.000 spettatori, con uno share del 9%. 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Harry Potter e il principe mezzosangue’. Il sesto capitolo della saga del celebre mago ha incollato davanti allo schermo 1.190.000 spettatori, raggiungendo il 7.1% di share mentre La7 con ‘Propaganda Live’ ha raccolto 973.000 spettatori, con il 6.6% di share. Seguono: Rai 2 con ‘Togo – Una grande amicizia’ (753.000 spettatori, 4.1% share); Rai3 con ‘Perfetta illusione’ (642.000 spettatori, 3.3% share), Nove con ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ (364.000 spettatori, 2.3% share) e Tv8 con ‘Cucine da Incubo’ (290.000 spettatori, 1.7% share). 

In access prime time ‘Affari tuoi’ ha sfidato ‘La ruota dei campioni’. Il gioco dei pacchi di Rai1 ha incollato allo schermo 5.041.000 spettatori raggiungendo il 23.8% di share mentre ‘Otto e Mezzo’ su La7 ha conquistato 1.542.000 spettatori (7.3% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie