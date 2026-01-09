spot_img
venerdì 9 Gennaio 2026
spot_img

Sciopero 9 e 10 gennaio, dagli aerei ai treni: chi si ferma oggi e domani

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Oggi e domani giornate nere per chi viaggia. Dagli aerei ai treni, ecco chi si ferma in tutta Italia oggi, venerdì 9 gennaio. 

Oggi 9 gennaio il trasporto aereo si ferma con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00.00 alle 23.59, e di Assohandlers, dalle ore 13.00 alle ore 17.00.  

Treni a rischio oggi e domani. Dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. 

Come sempre Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00), mentre i treni a lunga percorrenza garantiti sono questi. 

Le giornate di sciopero del personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private, inizialmente previste per il 9 e 10 gennaio, sono state rinviate al 12 e al 13 gennaio. Oggi quindi nessun disagio per famiglie e studenti. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie