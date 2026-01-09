Sanremo, un sogno per pochi: quasi mille euro per un’esperienza ‘mordi e fuggi’

(Adnkronos) –

Quanto costa vivere il Festival di Sanremo? Assistere dal vivo dall’Ariston si conferma un sogno dai costi proibitivi per la maggior parte degli appassionati. Tra biglietti, pernottamenti e spese accessorie, il budget per vivere dal vivo la magia dell’Ariston parte da quasi 1.000 euro per una singola serata e può facilmente superare i 7.000 euro per l’intera settimana. A complicare la pianificazione è il meccanismo di assegnazione dei biglietti, che rende l’organizzazione un vero e proprio azzardo. Il primo, fondamentale passo è l’acquisto del biglietto.

I prezzi ufficiali per la 76esima edizione tracciano una netta distinzione. Per la platea, il costo è di 240 euro per ciascuna delle prime quattro serate (da martedì a venerdì), mentre per la finale di sabato il prezzo sale a 875 euro. L’abbonamento per le cinque serate in platea è fissato a 1.835 euro. Più contenuti i costi per la galleria: 132 euro per le serate infrasettimanali e 430 euro per la finale. L’abbonamento completo per un posto in galleria ammonta a 958 euro.

Una volta aggiudicato uno o più biglietti, la vera sfida logistica ed economica resta però il pernottamento. Durante la settimana del Festival, i prezzi a Sanremo e dintorni raggiungono picchi eccezionali, con camere che oscillano tra i 600 e i 1.000 euro a notte, come verificato dall’Adnkronos effettuando ricerche online sulle principali piattaforme di prenotazione di alberghi e alloggi. Tuttavia, la strategia di prenotare con largo anticipo è resa inefficace dal sistema di vendita dei biglietti. La fase di registrazione preliminare per la richiesta di acquisto si è infatti chiusa ieri, 8 gennaio, ma gli esiti saranno comunicati solo a partire dal 15 gennaio. Ciò significa che migliaia di aspiranti spettatori si trovano nell’impossibilità di prenotare un alloggio senza avere la certezza di aver ottenuto un biglietto, rischiando di trovarsi, in caso di esito positivo, di fronte a prezzi ancora più alti o alla totale assenza di disponibilità.

Per comprendere l’impatto economico, abbiamo delineato due profili di spesa. Un’esperienza “mordi e fuggi”, per una sola serata infrasettimanale, richiede un budget significativo. Ipotizzando l’acquisto di un biglietto in galleria (132 euro), un viaggio in treno da una grande città come Roma (circa 150 euro A/R per oltre 7 ore di viaggio con almeno un cambio) e un pernottamento in una struttura economica (almeno 400 euro), la spesa base è già di 682 euro. Aggiungendo un minimo di 300 euro per pasti e altre necessità, il totale per neanche 24 ore a Sanremo si attesta intorno ai 982 euro a persona.

Ben diverso il preventivo per chi desidera un’esperienza completa. L’abbonamento per le cinque serate in platea (1.835 euro) è solo la spesa iniziale. Un soggiorno di 5 notti in un hotel di buon livello supera facilmente i 4.500 euro. Includendo il viaggio e un budget più ampio per cene ed eventi (stimabile in 800 euro), il costo complessivo per una settimana da protagonista al Festival supera ampiamente i 7.000 euro. Cifre che confermano come il sogno di vivere Sanremo dall’interno rimanga un lusso per pochi fortunati.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)