spot_img
sabato 10 Gennaio 2026
spot_img

Minneapolis, il nuovo video. Vance: “L’agente è stato investito e ha sparato”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt hanno diffuso un video che presto è diventato virale e che mostra l’uccisione di Renee Good a Minneapolis ma dalla prospettiva di un agente delle forze dell’ordine. Il video che gira è quello di Alpha News e mostra l’agente che viene colpito dalla macchina di Renee Good.  

“Guardate questo” video, “per quanto sia difficile. A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell’ordine non è stato investito da un’auto, non è stato molestato e ha ucciso una donna innocente. La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa”, scrive su ‘X’ Jd Vance. 

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt sottolinea sempre su ‘X’ che “i media hanno diffamato un agente dell’Ice che si è difeso perché rischiava di essere investito da manifestanti di sinistra organizzati che stavano ostacolando un’operazione attiva delle forze dell’ordine. Il motivo per cui la fiducia nei media è ai minimi storici è perché mentono intenzionalmente al pubblico per promuovere la narrativa dei Democratici. È esattamente quello che hanno fatto in questo caso in Minnesota”, scrive Leavitt rinviando al video. “Wow” è il commento del proprietario di Tesla e Space X Elon Musk sempre su ‘X’. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie