venerdì 9 Gennaio 2026
Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

adn-primapagina
0

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Decine di trattori stanno invadendo piazza Duca d’Aosta, a Milano, per dire ‘no’ al trattato Mercosur. Gli agricoltori si sono dati appuntamento nel piazzale che ospita la sede del Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla Stazione Centrale, suonando i clacson e sventolando bandiere tricolori. 

Ad organizzare la manifestazione il movimento Riscatto agricolo Lombardia e l’intero Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani. L’evento, spiegano, ha l’obiettivo di denunciare la crisi che colpisce l’intera filiera alimentare e la società italiana. Sul posto sono intervenuti anche l’europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega e il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ex ministro dell’agricoltura. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

