venerdì 9 Gennaio 2026
Milano Cortina 2026, Olimpiadi sulle monete: emessi pezzi speciali da 20 e 50 euro

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 brilleranno anche sulle monete. E saranno monete speciali, molto preziose. La Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, presentata a gennaio di un anno fa, celebra i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali con una serie esclusiva di monete che unisce la bellezza dello sport alla ricchezza storica del Paese e torna d’attualità a poco meno di un mese dalla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026, prevista a San Siro il 6 febbraio.  

Tra le tematiche che ispirano i disegni spiccano alcuni simboli suggestivi: dal logo ufficiale a discipline e località ospitanti. 

Le emissioni raccontano il cammino verso le Olimpiadi e le Paralimpiadi, attraverso elementi iconici dell’attesa manifestazione. Ecco le caratteristiche delle monete, emesse a partire dal febbraio dello scorso anno: 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 20 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1/4 oz (acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 869 euro)
 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 50 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1 oz (acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 3.450 euro)
 

Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 20 euro Au 999,9 Proof dal peso di 1/4 oz (acquistabile sul sito della Zecca di Stato a 869 euro) 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Pattinaggio di velocità – Milano – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro) 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Curling – Cortina – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro) 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Salto con gli sci – Predazzo – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro) 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Snowboard – Livigno – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro) 

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci alpino – Bormio – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro) 

Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 Sci nordico paralimpico – Tesero – 6 euro Ag 999 Proof (costo 83 euro) 

