Milan-Genoa, Stanciu sbaglia il rigore per merito… di Pavlovic

Milan-Genoa finisce 1-1 con una serie di emozioni nel finale. I rossoneri, subito sotto con il gol rossoblù di Colombo, inseguono il pari per tutta la partita. Decisivo è l’assalto finale: Leao agguanta il gol dell’1-1 al 92′ e rimette la partita in equilibrio, ma pochi minuti dopo il Genoa ha di nuovo la possibilità di tornare avanti con un calcio di rigore. Per la squadra di De Rossi tira Stanciu, ma il penalty finisce fuori e parte del merito è… di Pavlovic. Dopo la decisione dell’arbitro, il difensore rossonero ‘disturba’ l’esecuzione del romeno rovinando il dischetto del rigore con alcuni calci, quasi a formare una buca. Un trucchetto, rivelatosi vincente, che ha ricordato quanto fatto oltre 20 anni fa da Riccardo Maspero in un derby tra Juventus e Torino.

Nel 2003, l’ex fantasista del Torino si comportò allo stesso modo in una celebre partita contro la Juve finita 3-3. Una cartolina amarcord, che allora permise ai granata di pareggiare un derby indimenticabile.

