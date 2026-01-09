spot_img
venerdì 9 Gennaio 2026
Iran, da 24 ore blackout Internet. Le proteste continuano: 51 manifestanti uccisi

Da 24 ore in Iran è in corso un blackout dei servizi internet, imposto dalle autorità durante le proteste. A dichiararlo è l’osservatorio per la libertà della rete Netblocks. “Sono ormai passate 24 ore da quando l’Iran ha implementato un blocco di internet a livello nazionale, con la connettività che è precipitata all’1% dei livelli ordinari”, ha affermato l’organizzazione in un post sui social. 

Da quasi due settimane in Iran ci sono dimostrazioni, scatenate dalla rabbia per l’aumento del costo della vita. Stando a quanto dichiarato da Iran Human Rights, un’organizzazione non governativa con sede in Norvegia, in questo arco di tempo sono stati oltre 50 i manifestanti uccisi. “Almeno 51 manifestanti, tra cui nove bambini sotto i 18 anni, sono stati uccisi e altre centinaia sono rimasti feriti nei primi tredici giorni della nuova ondata di proteste a livello nazionale in Iran”, rileva l’ong. 

