Heather Parisi ‘segnala’ Bassetti a Trump. E il prof querela “la ballerina in pensione”

(Adnkronos) – Heather Parisi ‘segnala’ il professor Matteo Bassetti a Donald Trump e l’infettivologo risponde preannunciando querela. Va in scena su X il botta e risposta tra la showgirl e il direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Bassetti recentemente ha criticato la decisione con cui gli Stati Uniti riducono le vaccinazioni raccomandate per i bambini. Sui social, il medico ha criticato l’operato del segretario alla Salute, Robert Kennedy jr, definito ”no vax terrapiattista.

A questo punto, interviene Heather Parisi. “Presidente Trump, mentre lei, con determinazione, si occupa di dittatori Sudamericani e dei loro loschi traffici, e mentre guarda con occhio vigile ai fanatismi mediorientali, dall’Italia, nostro alleato, un certo professor Bassetti arruolato dal governo Italiano addirittura in un ruolo ufficiale al ministero della sanità, aizza folle di webeti contro il nostro Ministro della Salute, Kennedy, che lui definisce, ‘ex tossicodipendente’ e ‘terrapiattista’”, scrive Parisi.

“Presidente, metta sul radar questo professore italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve. Valuti le opzioni, anche le più dure. Lo metta al confino su Substack come ha fatto con il suo collega di merende”, scrive con un probabile riferimento a Roberto Burioni, “lo affidi agli spietati servizi sociali Italiani, lo assegni a fare supplenza all’asilo. L’America non si ferma ai grandi scenari. Sa guardare anche ai particolari più nauseanti”, conclude.

Bassetti risponde per le rime e annuncia code giudiziarie. “Una ballerina in pensione che critica il curriculum di un Professore Universitario. Non è uno scherzo ma la realtà di Heather Parisi. Mi auguro, per lei, che abbia guadagnato abbastanza per permettersi un buon avvocato qui in Italia. Cara Signora Parisi ci vediamo in tribunale”, conclude il professore.

