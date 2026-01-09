spot_img
venerdì 9 Gennaio 2026
Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo della loro casa

(Adnkronos) – Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del Golfo (Trapani) ha perso la vita nel crollo della loro casa presumibilmente causato da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan.  

A darne notizia è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, che ha espresso “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa d ella famiglia”. Il crollo sarebbe avvenuto giovedì mattina. A Castellammare vivono i genitori e i fratelli di Francesco, che si era trasferito in Germania circa 10 anni fa. 

Questa sera, alle 19:15, nella parrocchia di San Paolo della Croce a Castellammare del Golfo (Trapani) si terrà una veglia di preghiera in memoria della famiglia. 

