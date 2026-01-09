spot_img
venerdì 9 Gennaio 2026
Filippine, affonda barca: salve nove turiste italiane

(Adnkronos) – Una barca con nove turiste italiane è affondata ieri, giovedì 8 gennaio, alle 15.30 (ore locali), nell’isola di Palawan, Port Burton, nelle Filippine. Per fortuna tutte le passeggere sono riuscite a mettersi in salvo dopo essere rimaste in alto mare, in balia delle onde, per 45 minuti. 

“Dopo essersi legate una all’altra, sono riuscite ad avvertire altri italiani presenti sull’isola, che hanno chiamato i soccorsi. La barca non aveva sistemi di sicurezza, né razzi per attirare l’attenzione. Il capitano, anch’egli in balia delle onde, non ha chiamato i soccorsi”, viene reso noto da chi si trovava a bordo, tra cui l’avvocata consigliera dell’Ordine degli avvocati di Milano, Giovanna Fantini. Le turiste rientreranno in Italia nella giornata di domani. 

