venerdì 9 Gennaio 2026
Bove, ritorno in campo? Ipotesi Inghilterra dopo l’addio alla Roma

Edoardo Bove torna in campo? Dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter nel dicembre 2024, il centrocampista, potrebbe ripartire con il calcio giocato. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore ha definito ieri la risoluzione del suo contratto con la Roma. Bove quindi si è liberato ed è ora alla ricerca di una nuova sistemazione, supportato dal suo entourage. Per lui, ci sono richieste soprattutto dall’Inghilterra con il Watford (squadra di Serie B inglese) in prima fila.  

Bove non potrà giocare in Serie A: dopo il malore di oltre un anno fa, il classe 2003 vive oggi con un defibrillatore sottocutaneo e per le norme italiane non può ottenere l’idoneità sportiva. Ma qual è il motivo? In Italia, non è consentità l’attività sportiva professionistica con questo dispositivo, per i rischi legati ai contatti e agli urti. La sua carriera potrà perciò proseguire solo all’estero.  

 

