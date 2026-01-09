“Adesso basta”, Meloni e il ‘giallo’ della domanda persa

(Adnkronos) –

Una domanda ‘persa’ nella fase finale della conferenza di Giorgia Meloni. Dopo oltre 3 ore di botta e risposta con i giornalisti, si arriva all’ultima domanda nell’evento di oggi, 9 gennaio, alla Camera. Si scopre che richiesta del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, è andata persa: il giornalista che non è stato quindi inserito nella lista dei cronisti che potevano fare una domanda alla premier.

A lasciare la parola, comunque, a Cancellato è stata una collega, che gli ha ‘ceduto’ l’ultima parte del suo tempo: “Intendo cedere a lui l’ultimo pezzetto del mio spazio in quanto la sua richiesta per fare la domanda si è persa”.

“E l’abbiamo fatta perdere sempre noi?”, ha chiesto ironica Meloni, “presumo che questo volesse dire”. Il disguido non coinvolge la presidente del Consiglio. “Ah, ecco. Possiamo chiarire che non c’entriamo niente? Adesso basta…”.

