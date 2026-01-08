spot_img
giovedì 8 Gennaio 2026
spot_img

Serie A, oggi Milan-Genoa. Orario, probabili formazioni e dove vederla

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell’ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell’ultima partita. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Milan-Genoa, in campo stasera alle 20:45: 

Milan (3-5-2) Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao. All. Allegri 

Genoa (3-5-2) Leali, Marcandalli, Ostigard, Vazquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi; Ellertsson; Martin; Vitinha; Colombo. All. De Rossi 

Milan-Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie