giovedì 8 Gennaio 2026
Mercato Lazio, Sarri ‘sorpreso’: “Ratkov? Non lo conosco, non so che dire”

(Adnkronos) – “Cosa penso di Ratkov? Non lo conosco, non so che dire. Imparerò a conoscerlo per poterlo sfruttare. È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una polemica, solo una constatazione”. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 strappato in pieno recupero contro la Fiorentina in campionato. Il tecnico biancoceleste ha commentato le operazioni sul mercato della società, a cominciare dall’acquisto del centravanti serbo classe 2003 Petar Ratkov, che sostituirà Castellanos, ceduto al West Ham. 

Parole, anche, sull’addio di Guendouzi, che si trasferirà al Fenerbahce per una cifra di circa 30 milioni di euro, bonus compresi: “Per il mercato dovete parlare con la società, pensavo che Guendouzi fosse uno dei 7-8 su cui porre le basi per il futuro. Quando arrivano offerte di questo tipo a livello di ingaggio diventa difficile”.  

 

sport

