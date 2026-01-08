spot_img
Matilde Baldi, 20enne morta sull’Asti-Cuneo: arrestato l’uomo accusato di aver causato l’incidente

(Adnkronos) – È stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordinanza del gip di Asti l’uomo accusato di aver causato il grave incidente avvenuto poco prima di Natale sull’autostrada Asti-Cuneo, nel quale ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni. 

La giovane viaggiava insieme alla madre su un’auto che è stata tamponata violentemente mentre procedeva lungo l’autostrada. L’impatto non le ha lasciato scampo. 

A far scattare il provvedimento, a quanto si apprende, sarebbe stato per gli investigatori un presunto tentativo di inquinamento delle prove dell’incidente.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

