giovedì 8 Gennaio 2026
Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia

3

(Adnkronos) – Una giovane donna è rimasta gravemente ferita questa mattina a Ventimiglia, in corso Genova, al termine di un’aggressione avvenuta all’interno dell’abitazione. L’allarme è scattato alle 11.11. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata accoltellata dal marito, un uomo di 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra di casa. 

L’impatto le ha provocato politraumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elicottero: la donna è stata trasportata con il Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità. L’uomo è a disposizione degli inquirenti. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

