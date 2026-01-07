Zalone re delle feste, ‘Buen Camino’ domina botteghino con 59 milioni

(Adnkronos) –

‘Buen Camino’ è il film campione di incassi delle feste. In soli 13 giorni di programmazione, il nuovo film con Checco Zalone, diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film, si conferma uno dei maggiori successi cinematografici italiani di sempre al box office, preceduto soltanto da un altro film della coppia Zalone-Nunziante, ‘Quo vado?’. ‘Buen Camino ha totalizzato un incasso complessivo che sfiora i 59.000.000 di euro (58.896.398 euro), con 7.297.399 presenze nelle sale e una quota di mercato, dal 25 dicembre ad oggi, del 65,8%: oltre sei spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema, hanno visto il film.

Un fenomeno che ha raggiunto traguardi senza precedenti e conferma la straordinaria forza artistica del duo Zalone–Nunziante. Il film non solo ha dominato le presenze in sala in tutte le regioni d’Italia, dal Nord al Sud, ma ha anche avuto un impatto unico sul mercato cinematografico nazionale, con boom di presenze, prenotazioni sold out e performance record.

Nel suo primo giorno di programmazione nei cinema, giovedì 25 dicembre, ‘Buen Camino’ ha incassato 5.671.922 euro, registrando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale (il precedente record apparteneva a ‘Natale a New York’, con 3.045.296 euro nel 2006). Con una quota di mercato del 78,8% il film ha riportato inoltre il botteghino italiano a livelli che non si registravano dal 2011. Era da 14 anni che, nel giorno di Natale, il mercato cinematografico non superava i 7 milioni di euro d’incasso totali.

Il 26 dicembre, Santo Stefano, ha incassato quasi 8 milioni di euro e in soli due giorni ha sfiorato i 14 milioni di euro segnando uno dei migliori 26 dicembre di sempre, terzo risultato storico dopo il 2010 e il 2009, e superando persino il concorrente internazionale ‘Avatar: Fuoco e Cenere’. Nel primo weekend di programmazione, il film ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in quattro giorni diventando la migliore apertura di sempre in Italia per un film uscito nel periodo natalizio. Nel giorno di Capodanno, ‘Buen Camino’ ha incassato oltre 5 milioni di euro, portando il totale a oltre 41 milioni di euro con più di 5 milioni di spettatori.

Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a ‘Buen Camino’ si collocano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone: ‘Tolo Tolo’ con 8.887.696 euro e ‘Quo Vado?’ con 7.360.192 euro, entrambi usciti proprio a Capodanno e favoriti dall’effetto novità e dall’enorme attesa che accompagna da sempre i film del comico pugliese. Nella sua seconda settimana di programmazione, ‘Buen Camino’ ha superato 53 milioni di euro di incasso totale sorpassando i precedenti successi di Zalone come ‘Sole a Catinelle’ e ‘Tolo Tolo’.

Diventa così il film con il terzo maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano dopo ‘Avatar’ (68.600.000 euro) e ‘Quo Vado?’ (65.300.000 euro). ‘Buen Camino’ è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)