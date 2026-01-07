spot_img
mercoledì 7 Gennaio 2026
spot_img

Vuole dare fuoco alla moglie, figlio nasconde accendino fino all’arrivo dei carabinieri

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un albanese di 43 anni la sera del 1° gennaio è stato arrestato dai carabinieri a Cavarzere, in provincia di Venezia, per il tentato omicidio della moglie. Andato in escandescenze a causa di una lite nata per futili motivi, l’uomo ha minacciato di morte la moglie e cosparso con del liquido infiammabile sia gli abiti indossati dalla donna che il pavimento della cucina per darle fuoco.  

L’uomo non è riuscito nel suo intento solo perché il figlio minorenne, approfittando di un momento di distrazione del padre, è riuscito a nascondergli l’accendino e a prendere tempo sino all’arrivo dei carabinieri che l’hanno portato in carcere a Venezia. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo era violento nei confronti della moglie che però non lo aveva mai denunciato.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie