spot_img
mercoledì 7 Gennaio 2026
spot_img

Venezuela, Usa sequestrano la petroliera legata alla Russia

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Gli Stati Uniti hanno preso il controllo della petroliera Marinera dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. Lo ha riferito un funzionario americano alla Nbc, precisando che l’operazione è stata guidata dal Dipartimento di Sicurezza Interna con l’appoggio dell’esercito.  

Secondo il funzionario, agenti americani si trovano attualmente a bordo della petroliera, precedentemente chiamata Bella 1 e poi ribattezzata Marinera. L’unità, che in passato ha trasportato greggio venezuelano e navigava sotto bandiera russa, è sospettata da Washington di aver violato sanzioni e trasportato petrolio iraniano. 

Russia Today ha diffuso immagini dell’abbordaggio, documentando l’intervento di un elicottero: a bordo, militari secondo la testata russa. L’unità, precedentemente chiamata Bella 1 e ora ribattezzata Marinera, ha cambiato bandiera adottando quella russa e avrebbe dipinto il tricolore sullo scafo per evitare un possibile abbordaggio. 

Media americani riportano che la Russia avrebbe inviato navi militari per scortarla e, in un caso, anche un sottomarino: evidentemente senza risultati. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha ribadito di essere pronto ad agire contro navi e soggetti sottoposti a sanzioni. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie