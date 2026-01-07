Ucraina, Trump: “Senza il mio coinvolgimento sarebbe tutta della Russia”

(Adnkronos) – “Senza il mio coinvolgimento, la Russia avrebbe tutta l’Ucraina in questo momento”. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, interviene così in un post su Truth Social in cui rivendica la sua azione sul versante Mosca-Kiev e sul fronte Nato, mentre a Parigi il team ucraino è impegnato in un’altra sessione di colloqui con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, all’indomani della riunione dei leader della coalizione dei volenterosi.

“La Russia e la Cina hanno zero paura di una Nato senza gli Stati Uniti e dubito che (l’Alleanza, ndr) ci sarebbe per noi se ne avessimo davvero bisogno”, scrive il presidente americano su Truth evidenziando che “l’unica Nazione che Cina e Russia temono e rispettano sono gli Stati Uniti” così come lui li ha “ricostruiti”.

Trump ricorda a “tutti quei grandi fan della Nato” che la spesa degli Stati membri per la difesa “era al 2% del Pil e la maggior parte non pagava finché non sono arrivato io”. Secondo il tycoon, gli Usa stavano pagando “scioccamente” al posto degli altri membri dell’Alleanza, ma nel momento in cui ha chiesto agli alleati di aumentare la spesa al 5% del Pil, tutti hanno pagato “immediatamente”, anche se “dicevano che non si poteva fare”.

“Ricordate, inoltre, che io da solo ho messo fine a otto guerre e la Norvegia, membro della Nato, scioccamente ha scelto di non darmi il Premio Nobel per la Pace – aggiunge Trump – Ma questo non importa. Ciò che conta è che ho salvato milioni di vite”.

Le parole di Trump arrivano nel pieno del vortice di eventi che stanno caratterizzando la politica americana nel mondo, dalla cattura di Nicolas Maduro in Venezuela alle mire del tycoon sulla Groenlandia, fino a quanto sta emergendo nelle ultime ore con decine di aerocisterne per il rifornimento in volo, aerei da trasporto strategico e un’intensa attività logistica tra Stati Uniti, Europa e Medio Oriente che, secondo diverse valutazioni, rifletterebbe i preparativi per possibili attacchi contro l’Iran.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)