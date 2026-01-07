Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Gli azzurri oggi, mercoledì 7 gennaio, ospitano l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – al Maradona nella 19esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dalla vittoria nel big match contro la Lazio all’Olimpico, dove si è imposta 2-0 con i gol di Spinazzola e Rrahmani, mentre quella di Zanetti è stata battuta per 3-1 dal Torino al Bentegodi.

La sfida tra Napoli ed Hellas Verona è in programma oggi, mercoledì 7 gennaio, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Noa Lang, Elmas, Hojlund. All. Conte

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Al Musrati, Serdar, Oyegoke; Giovane, Orban. All. Zanetti

Napoli-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn.

