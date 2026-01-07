Meloni ricorda Acca Larenzia: “Pagina dolorosa, l’Italia merita vera pacificazione nazionale”

(Adnkronos) – “Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità”. Lo scrive sui social la premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ricordando l’anniversario dell’attentato.

“Quelli del terrorismo e dell’odio politico sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. Ferite che hanno colpito famiglie, comunità, l’intero popolo italiano”, aggiunge la presidente del Consiglio, sottolineando – con un inciso sul presente – come “anche fatti recenti, in Italia e all’estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza”. “Quando il dissenso diventa aggressione, quando un’idea viene zittita con la forza, la democrazia perde. Sempre”, prosegue Meloni nel post, rimarcando che “abbiamo il dovere di custodire la memoria e di ribadire con chiarezza che la violenza politica, in ogni sua forma, è sempre una sconfitta. Non è mai giustificabile. Non deve mai più tornare”.

Nel passaggio conclusivo, la premier richiama l’obiettivo di una riconciliazione del Paese: “Ricordare significa scegliere ogni giorno il rispetto, il dialogo e la convivenza civile, perché le idee forti non temono il confronto. L’Italia merita una vera e definitiva pacificazione nazionale”. Un impegno – scrive ancora Meloni – “che dobbiamo a Franco, Francesco e Stefano – uccisi ad Acca Larenzia – a tutte le vittime di ieri, a prescindere dal loro colore politico, e alla libertà delle generazioni di oggi e di domani”.

