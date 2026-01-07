spot_img
mercoledì 7 Gennaio 2026
spot_img

Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. I biancocelesti ospitano oggi, mercoledì 7 gennaio, la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 19esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla sconfitta interna contro il Napoli, che si è imposto 2-0 all’Olimpico, mentre i viola hanno vinto contro la Cremonese per 1-0 al Franchi trovando tre punti fondamentali in chiave salvezza. 

 

La sfida tra Lazio e Fiorentina è in programma oggi, mercoledì 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. All. Sarri 

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli 

 

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie