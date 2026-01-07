spot_img
giovedì 8 Gennaio 2026
spot_img

Lazio-Fiorentina 2-2: finale tra rigori, polemiche e Var. Cos’è successo

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Lazio-Fiorentina regala colpi di scena fino al novantesimo e anche in pieno recupero. La partita di oggi, mercoledì 7 gennaio, è finita a colpi di Var, tra rigori contestati e polemiche. Da una parte e dall’altra. Si parte all’87’, sul punteggio di 1-1, quando l’arbitro Sozza viene richiamato dal Var per un contatto in area tra Gila e Gudmundsson: il difensore della Lazio affronta l’islandese in scivolata, ma cerca di tirare indietro la gamba. L’attaccante viola cade a terra e il direttore di gara, dopo aver rivisto tutto al monitor, assegna il tiro dal dischetto che l’attaccante della Fiorentina trasforma tra le proteste.  

Finita qui? Per niente. Sul ribaltamento di fronte, l’arbitro assegna un altro rigore. Stavolta per la Lazio, dopo un intervento falloso di Comuzzo su Zaccagni. Sul dischetto va Pedro, che realizza e fissa il punteggio sul 2-2, chiudendo una partita che continuerà a far discutere.  

Tra gli episodi contestati dai capitolini anche un contatto nel primo tempo ai danni di Gila, al minuto 19. Sullo 0-0, la squadra di Sarri chiede un rigore per una trattenuta di Pongracic sul difensorespagnolo. C’è un check Var per la possibile irregolarità, ma il direttore di gara non viene richiamato al video e si continua a giocare. Tra le proteste biancocelesti.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie